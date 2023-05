Russisk TV-profil: – Vi kjemper mot Nato

En av Russlands mest markante TV-personligheter, Vladimir Solovyov, ber det russiske folk våkne opp og innse at landet er i krig med forsvarsalliansen Nato.

I beste sendetid snakket Solovyov åpent om det han mener er den egentlige motstanderen i krigen mot broderfolket i Ukraina.

– Vi kjemper mot Nato! Dette må forstås. Nato har levert alt for Russlands ødeleggelse. Når ukrainerne går tomme, vil polakkene komme. Flere enn nå, sier Vladimir Solovyov, skriver Sky News.

En av Russlands fremste krigshissere



Den 59 år gamle TV-profilen har ledet programmet «Evening with Vladimir Solovyov» på kanalen Russia-1 siden 2012. Hit kommer gjester fra øverste hylle i den russiske offentligheten.

Solovyov regnes som en av Russlands fremste propagandister og krigshissere. Han har flere ganger kommet med kontroversielle uttalelser. I mars 2022 blokkerte YouTube kanalen hans «Solovyov Live».

– Jo raskere vil Kreml vinne

Nå er han igjen på krigsstien, og ber Putinbombe Kyiv, Odesa og Kharkiv enda mer brutalt enn i dag.

Russlands president Vladimir Putin under feiringen av Seiersdagen i Moskva. (Gavriil Grigorov, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP, File) Les mer Lukk

Selv om det var Putin som startet krigen og ga ordre om invasjon av Ukraina, og senere okkuperte store deler av Ukraina med mer enn 400.000 russiske soldater, hevder Vladimir Solovyov at Russland er i krig med Nato.

– Jo raskere russerne innser at det er krig, og anerkjenner at landet deres slåss mot Nato, jo raskere vil Kreml vinne. Så lenge folk føler at det er et eller annet sted langt borte, og ikke så viktig, vil det være problemer, sier TV-profilen, ifølge BBC-journalist Francis Scarr, som følger russiske medier tett.

Russerne mister interessen: – Folk er ganske lei av propaganda

Men ikke alle russere er imponert over eller har tillit til den endeløse propagandaen som Russia-1 spyr ut. Etter en popularitetstopp i månedene etter at invasjonen startet, har oppslutningen dalt jevnt og trutt.

Nå ser det russiske TV-publikumet ut til å være lei av retorikken som Vladimir Solovyov og andre av samme kaliber sprer om seg, skriver Newsweek.

Mens «60-minutes»-programmet lå på 8. plass over Russlands mest sette program i september, var andelen sunket til 16. plass i mai. Seer-raten på kvelds-showet har sunket til 36. plass.

– Folk er ganske lei av propaganda, og Kreml-meldinger på TV er mindre populært, oppsummerer postdoktor Maxim Alyukov ved King's Russia Institute i London, som forsker på Kreml-propaganda.

– En ventil for å få ut noe av det sinne de føler

Jade McGlynn, som forsker på russernes oppslutning om krigen, og effekten av krigen på den russiske befolkningen, mener at mange russere er kritiske til måten krigen føres på.

– De opplever at krigen ikke gir de resultater som var lovet. Militærbloggerne gir folk en ventil for å få ut noe av det sinne de føler, sier McGlynn.

De siste dagene har Russland gjennomført tre av de mest omfattende rakettangrepene mot hovedstaden Kyiv. Både droner og ballistiske raketter har regnet over ukrainerne. Men det ukrainske luftforsvaret skal ha skutt ned de aller fleste.

– De vil angre veldig snart

Nå varsler sjefen for forsvarsetterretningen i Ukraina, generalmajor Kyrylo Budano, Russland om hva de har i vente.

– Nok et forsøk på terrorhandlinger fra den russiske føderasjonen har nok en gang mislyktes. Alle som har forsøkt å skremme oss og drømmer om at dette ville ha noen effekt, vil angre veldig snart. Vårt svar vil ikke bli forsinket. Snart vil alle se alt, sier Bodanov.

