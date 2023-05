EU og USA diskuterer Kina, handel og teknologi i Luleå

NTB

USAs utenriksminister Antony Blinken er blant deltakerne når EU og USA diskuterer 6G-nett, kunstig intelligens og Kina i den svenske byen Luleå.

Det to dager lange møtet ble innledet tirsdag og holdes i regi av Trade and Technology Council (TTC). Forumet ble etablert for knapt to år siden for at USA og EU skal kunne samordne sin politikk når det gjelder internasjonal handel og teknologiske spørsmål.

Det er det fjerde gang rådet møtes på ministernivå.

I et 24 siders utkast til en felles uttalelse er Kina kun nevnt to ganger, blant annet i forbindelse med «desinformasjon», men Kina kommer likevel til å ta stor plass på møtet, ifølge nyhetsbyrået Reuters.

USA-press

Ikke navngitte diplomater sier at USA har presset på for at uttalelsen skal gjenspeile de samme bekymringene som ble uttrykt på G7-toppmøtet i Hiroshima for en uke siden. Dette møtet ble stemplet som en «antikinesisk workshop» av den statskontrollerte kinesiske avisen Global Times.

I uttalelsen tas det også til orde for samarbeid i fastsettingen av minimumsstandarder for KI-algoritmer – som ChatGPT – eksportkontroll og overvåking av investeringer, som så langt har vært rettet mot Russland.

Ministrene skal dessuten diskutere et veikart for utvikling av 6G, den neste mobilsystemstandarden. De to telegigantene Ericsson og Nokia er til stede.

Sikkerhetsstrategi

Ministermøtet holdes like før EU-kommisjonen skal presentere sin «økonomiske sikkerhetsstrategi», som er ventet å inneholde tiltak som skal hindre blant annet Kina i å få tak i unionens mest sensitive teknologi.

Blant andre deltakere er USAs handelsrepresentant Katherine Tai og to av EU-kommisjonens visepresidenter, Margrethe Vestager og Valdis Dombrovskis.

EU ønsker mer samarbeid med USA for å få fart på «grønn handel», blant annet ved at man anerkjenner hverandres produkter som miljøvennlige. EU kjemper også for at EU og USA skal inngå en avtale om viktige mineraler som blant annet brukes i elbiler.

Nato-søknad

For Sverige er det imidlertid aller viktigst å snakke med Blinken om Sveriges håp om å bli Nato-medlem så raskt som mulig.

– Vi arbeider veldig hardt for det, og da er USA en helt avgjørende partner, sa handelsminister Johan Forssell før møtet.

Også statsminister Ulf Kristersson og utenriksminister Tobias Billström deltar i Luleå. Svenskene er ventet å ha et eget møte med Blinken – et møte som etter alt å dømme kommer til å handle om Nato-søknaden og videre forhandlinger med Tyrkia, som så langt ikke har villet slippe Sverige inn.