Tegnells etterfølger som statsepidemiolog utnevnt i Sverige

Infeksjonslege Magnus Gisslén blir nye statsepidemiolog i Sverige etter Anders Tegnell, ifølge avisen Svenska Dagbladet.

Beslutningen om å utnevne Gisslén ble tatt tirsdag formiddag av generaldirektør Karin Tegmark Wisell i Folkhälsomyndigheten. Den nye statsepidemiologen hadde ikke sett for seg at han skulle bli Tegnells etterfølger, og han sier til avisen at det ikke var en enkel beslutning.

– Det er selvfølgelig veldig gøy, og jeg er beæret som har fått dette viktige oppdraget. Men nå må jeg også si farvel til pasienter jeg har behandlet i over 30 år. Det blir mange tårer og avskjeder i tiden som kommer, sier han.

Gisslén tror hans lange erfaring med infeksjoner og smittsomme sykdommer kan bli nyttig. Han er i dag overlege ved universitetssykehuset Sahlgrenska i Göteborg og professor ved universitetet i samme by.

Tegnell sluttet for et drøyt år siden. Han fikk mye oppmerksomhet – og kritikk – for Sveriges håndtering av koronapandemien. Gisslén synes den svenske strategien stort sett var veldig bra, men synes Folkhälsomyndigheten var litt sent ute med å opplyse om at det var risiko for en pandemi som med stor sannsynlighet også kunne ramme Sverige.