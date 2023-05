Svensk politi vil gå uniformert i pride

Under Oslo Pride får politiets deltakere ikke lov til å gå i uniform. Det blir lov i Sverige. Her fra paraden i Oslo i 2016. Foto: Terje Bendiksby / NTB

NTB

Sverige gjør ikke som i Norge og tillater uniformerte politibetjenter under pride.

Det var 12. mai at beredskapsdirektør Tone Vangen i Politidirektoratet fortalte at norske politibetjenter ikke fikk gå i uniform under årets prideparade i Oslo. Hun begrunnet dette med sikkerhetsmessige årsaker og viste til at politifolk i uniform kan være et mål.

I Sverige vil politibetjentene få bruke uniformen.

– Polisforbundet står opp for prinsippet om alle menneskers likeverd, og vi ser en viktig symbolverdi i at alle politifolk medvirker og kan medvirke i uniform i prideparaden, sier pressesekretær Karin Larsson til Politiforum.

Det svenske politiforbundet bekrefter at de vil medvirke i årets prideparade i Stockholm 5. august.