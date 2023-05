Danmarks regjering varsler investeringsløft for forsvaret

Troels Lund Poulsen, som er fungerende forsvarsminister mens Jakob Ellemann-Jensen er sykmeldt, la tirsdag fram et forslag til et tresifret milliardbeløp i forsvarsinvesteringer de neste ti årene. Arkivfoto: Virginia Mayo / AP / NTB

NTB

Den danske regjeringen vil bruke 143 milliarder danske kroner på forsvarsinvesteringer de neste ti årene. Innen 2030 vil de oppfylle Natos toprosentmål.

Fungerende forsvarsminister Troels Lund Poulsen la fram det varslede forslaget torsdag formiddag, og forhandlingene starter i løpet av uken. Summen tilsvarer rundt 230 milliarder norske kroner med dagens kurs.

– Vi står ved et historisk forsvars- og sikkerhetspolitisk vendepunkt. Der er krig i Europa, og vi kan ikke lenger ta freden for gitt, sier Lund Poulsen på en pressekonferanse. Han kaller investeringsløftet historisk.

105 av de 143 milliardene skal gå til «nye forsvars- og sikkerhetspolitiske prioriteringer».

Forslaget skal legge til rette for at Danmark innen 2030 oppfyller Nato-målet om å bruke minst 2 prosent av bruttonasjonalprodukt (BNP) på forsvar og sikkerhet. Regjeringen håper å få i land et overordnet forlik om rammene for forsvaret før Natos toppmøte i Vilnius i juli.

Deretter skal «konkrete kapasiteter og initiativer» vedtas løpende fra høsten og fremover, opplyser forsvarsdepartementet. Regjeringen har pekt ut tre prioriterte områder: Riksfellesskapet, nærområdene i øst og innsats i verdens konfliktsoner.

Regjeringen vil også sette av ytterligere 12,9 milliarder til militær bistand til Ukraina fram til 2028.