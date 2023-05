Ukraina avviser at de sto bak droneangrep i Moskva

NTB

Russiske myndigheter hevder Ukraina har utført et droneangrep mot Moskva. Ingen skal være alvorlig skadd. Ukraina avviser at de hadde noe med angrepet å gjøre.

– Denne morgenen, ved daggry, førte et droneangrep til mindre skader på flere bygninger, sier ordfører Sergej Sobjanin i en uttalelse tirsdag.

Det russiske forsvarsdepartementet omtaler hendelsen som et terrorangrep rettet mot mål i sentrum av den russiske hovedstaden.

– Åtte droner ble brukt i angrepet. Alle fiendens droner ble skutt ned, skriver departementet i sosiale medier. Tre av dronene skal ha blitt satt ut av spill elektronisk, mens de andre ble truffet av bakke-til-luft-raketter, ifølge departementet.

Evakuerte boligbygg

– I morges kunne beboere i enkelte distrikter høre eksplosjoner. Dette var fra våre luftvernsystemer, sier guvernør Andrej Vorobjov i hovedstadsregionen.

Nyhetsbyrået Ria melder at to boligbygg er truffet, og at én person er skadd. Flere boligbygg sør i den russiske hovedstaden skal være evakuert. Bilder i sosiale medier viser spor av røyk i luften og et ødelagt vindu.

Sobjanin sier beboerne i to bygninger som fikk skader, ble evakuert, men at de «kan flytte tilbake til leilighetene sine så snart spesialstyrkene har avsluttet arbeidet sitt».

Ukrainerne gleder seg

En rådgiver for Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj sier de ser på angrepet med glede og spår at det vil bli flere slike angrep. Samtidig avviser rådgiveren at Ukraina var involvert i tirsdagens droneangrep.

Tidlig i mai ble to droner skutt ned over Kreml i et angrep Russland har gitt Ukraina skylden for. Ifølge The New York Times mener også amerikansk etterretning at Ukraina sto bak dette angrepet.

De siste ukene har det vært flere droneangrep i Russland, men Ukraina har ikke innrømmet offentlig at de har utført angrep mot mål i Russland.

Én drept i Kyiv

Natt til tirsdag var det også et nytt, omfattende russisk angrep mot Ukrainas hovedstad Kyiv. Minst én person ble drept, og byens befolkning måtte igjen gå i tilfluktsrommene.

Byens militæradministrasjon sier minst 20 iransk-bygde droner ble skutt ned av luftforsvaret i det tredje russiske angrepet mot Kyiv i løpet av det siste døgnet.

– Mellom 23.30 og 4.30 angrep de russiske okkupasjonsstyrkene Ukraina med 31 Shahed-droner. 29 av dem ble skutt ned, «nesten alle i nærheten av hovedstaden og i luften over Kyiv», skriver det ukrainske luftforsvaret i sosiale medier.