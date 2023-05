Russland har utstedt arrestordre på amerikansk senator

Senator Lindsey Graham (til høyre) – her i samtale med utenriksminister Antony Blinken – sier han ser på den russiske arrestordren som et hederstegn. Arkivfoto: Andrew Harnik / AP / NTB

NTB

Russlands innenriksdepartement har utstedt en arrestordre på Lindsey Graham etter uttalelser den amerikanske senatoren kom med om krigen i Ukraina.

Fredag møtte Graham Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj. I en redigert video Zelenskyjs stab la ut etter møtet, sier Graham at «russerne dør» og at den militære støtten til Ukraina er «det beste vi noensinne har brukt penger på».

Kreml-talspersin Dimitrij Peskov.

De to utsagnene har tilsynelatende kommet i ulike deler av samtalen, men i videoen fremkommer de rett etter hverandre, noe som har fått sinnene i kok på russisk side.

– Det er hardt å se for seg en større skam for et land enn å ha sånne senatorer, sa Kreml-talsmann Dmitrij Peskov søndag.

Russlands øverste etterforskningsorgan har åpnet sak mot Graham, og innenriksdepartementet har altså fulgt opp med en arrestordre.

Graham selv skriver på Twitter at han «gleder meg umåtelig over at min støtte til Ukraina terger Putins regime».

– Jeg vil fortsette å støtte opp om Ukrainas frihet fram til alle russiske soldater er kastet ut fra Ukrainas territorium. Jeg vil bære arrestordren fra Putins korrupte og umoralske regjering som et hederstegn, skriver Graham.