Zelenskyj-rådgiver vil ha demilitarisert sone i Russland

En demilitarisert sone på rundt ti mil bør opprettes på russisk side av grensen som del av en fremtidig fredsavtale, sier en rådgiver for Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj.

Mykhajlo Podoljak tar mandag til orde for en 100–120 kilometer bred demilitarisert sone i Russland som en del av oppgjøret når krigen er over.

En slik sone vil være nødvendig for å beskytte ukrainske områder mot fremtidig aggresjon og for å skape reell trygghet for innbyggerne i Kharkiv, Tsjernihiv, Sumy, Zaporizjzja, Luhansk og Donetsk, skriver han på Twitter.

I en tidlig fase bør sonen kontrolleres av en internasjonal kontingent, mener Podoljak, som er en av president Volodymyr Zelenskyjs nærmeste rådgivere.

