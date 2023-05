Tyrkia og Sverige skal trolig diskutere Nato-søknaden under utenriksministermøtet i Oslo

Sveriges utenriksminister Tobias Billström har sagt han håper å få i gang igjen dialogen med Tyrkia om et svensk Nato-medlemskap. Det er imidlertid uklart om det blir noe møte mellom landene under Natos utenriksministermøte i Oslo til uka. Foto: Rune Stoltz Bertinussen / NTB

NTB

Representanter for Sverige og Tyrkia skal etter alt å dømme diskutere svensk Nato-medlemskap i forbindelse med ministermøtet i Oslo senere denne uken.

Den svenske utenriksministeren opplyste mandag til SVT at han skulle møte sin tyrkiske kollega Mevlüt Çavusoglu på sidelinjen av Natos utenriksministermøte i Oslo. Sverige er søkerland, men deltar ennå ikke formelt på ministermøtene.

Men senere meldte utenriksminister Tobias Billströms pressekontakt at Tyrkia ikke vil være representert på ministernivå og at møtet med Billström dermed er avlyst. Men det kan bli et møte på et lavere nivå. Tyrkia sender øyensynlig sin Nato-ambassadør til møtet i Oslo.

Noe nytt møte mellom de to utenriksministrene er ikke fastsatt, men ambisjonen fra svensk side er å få til en telefonkontakt, skriver nyhetsbyrået TT.

Utenriksministermøtet blir det første i Nato siden Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan ble gjenvalgt på søndag.

Det er ventet av Sveriges stilling som kandidatland i forsvarsalliansen vil bli ett av flere temaer under samlingen. Tyrkia og Ungarn er de to eneste Nato-landene som ennå ikke har ratifisert Sveriges Nato-søknad.