Tyrkisk lire nær bunnotering, bare timer etter Erdogans seier

Den tyrkiske lire falt i Asia ned mot et bunnivå mot dollaren, bare timer etter at president Erdogans autoritære styre fikk fornyet tillit av velgerne.

Den tyrkiske valutaen har svekket seg med over 7 prosentpoeng siden årsskiftet og har tapt over 90 prosent av sin verdi mot dollaren i løpet av det siste tiåret.

Tyrkisk økonomi kjennetegnes av markante opp- og nedturer, galopperende inflasjon og en vedvarende valutakrise.

Siden 2021 har myndighetene grepet direkte inn i valutamarkedet, og de daglige kurssvingningene er strengt regulert og blir av utenlandske observatører betegnet som unaturlig små.

Ingen optimisme

– Erdogans seier er ingen oppmuntring for mulige investorer. Bare de mest optimistiske håper at presidenten nå føler seg trygg nok til å gjeninnføre en ortodoks økonomisk politikk, sier Hasnain Malik i analyseselskapet Tellimer Equity Research.

Benjamin Picton, ledende makrostrateg i Rabobank, sier til Reuters at Erdogans seier vil øke presset mot den tyrkiske lire ytterligere.

Den overraskende sterke oppslutningen om Erdogan i første valgomgang utløste et salgsrush av tyrkiske statsobligasjoner og økende forsikringspremier for dem som er eksponert med tyrkisk statsgjeld.

President Recep Tayyip Erdogan har overlevd mange år med kaotiske forhold i økonomien, en tilstand som mange utenlandske økonomer tilskriver regjeringens innblanding og hans motstrøms rentepolitikk.

Velgerne mener fortsatt at president Recep Tayyip Erdogan er den som best kan ordne opp i den skakkjørte tyrkiske økonomien, selv om mange av hans tiltak har vært med på å skape dagens uføre.

Biter ikke

Men økonomisk vanstyre synes ikke å ha bitt på velgerne. Da alle valgurnene var åpnet, viste tallene at Erdogan hadde fått støtte fra 52,1 prosent, mens 47,9 prosent hadde samlet seg bak opposisjonslederen Kemal Kilicdaroglu.

– Den eneste vinneren er Tyrkia. Vi skal styre de neste fem årene, og vi skal gjøre oss fortjent folkets støtte, slik vi har gjort i 21 år, sa Erdogan til sine tilhengere fra taket på en buss i Istanbul.

Ledere fra hele verden gratulerer Erdogan med valgseieren. Statsminister Støre sier han venter at landet nå vil si ja til Sveriges Nato-medlemskap. USAs president Joe Biden ser fram til å fortsette å jobbe sammen i Nato om bilaterale spørsmål og felles globale utfordringer.

Også EU, Storbritannia og Nato sender sine gratulasjoner til Erdogan. Det gjør også Russland og Kina.

Den tyrkiske valutaen har svekket seg med over 7 prosentpoeng siden årsskiftet. Det har gjort livet vanskelig for mange tyrkere.

Ikke EU-medlem

Lederen for den største partigrupperingen i EU-parlamentet, Manfred Weber, mener at Erdogans gjenvalg må føre til at prosessen med å få Tyrkia med som EU-medlem, må legges død. EU åpnet i 1999 for at Tyrkia kunne bli et kandidatland, og formelle forhandlinger startet i 2005.

Fra 2013 har svært lite skjedd, og prosessen har stagnert. Tunge EU-land mener at Tyrkia ikke hører hjemme i en demokratisk organisasjon som EU, og at landet undergraver rettsstaten og grunnleggende europeiske verdier.

Men så sent som i mars i fjor ba Erdogan om at forhandlingene måtte gjenopptas.

Nå sier lederen for Det europeiske folkepartiet EPP, som samler- sentrum-høyrepartier, at prosessen er en blindvei.

– De siste årene har vist at et nært partnerskap er viktig, men at ingen vil ha Tyrkia inn i EU som fullt medlem, verken Tyrkia eller EU-landene, sier Weber. Han mener prosessen må avsluttes, da den blokkerer snarere enn fremmer bedre forhold.

Weber sier i et intervju med Funke Media Group at Erdogan straks må slutte opp om Sveriges medlemskap i Nato.