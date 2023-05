Store demonstrasjoner mot regjeringen i Serbia

Til tross for dårlig vær møtte det opp titusenvis av demonstranter i Beograd lørdag. De demonstrerer mot regjeringen i kjølvannet av to masseskytinger tidligere i mai. Foto: Darko Vojinovic / AP / NTB

NTB

Titusener trosset regn og vind i Beograd lørdag i en ny protest mot myndighetene i kjølvannet av to masseskytinger der til sammen 18 personer ble drept.

Landets opposisjon, som sto bak lørdagens demonstrasjon, beskylder regjeringen ledet av Serbias progressive parti (SNS) for å unnlate å tøyle medier de mener har fremmet vold, og for å være for passive mot kriminalitet i samfunnet.

Det var den fjerde slike demonstrasjonen på like mange uker, og demonstrantene stilte like mannsterke opp denne gangen til tross for dårlig vær.

Regjeringen nekter for opposisjonens påstander, og anklager dem for å iscenesette demonstrasjonene for å oppnå politisk vinning. Fredag ble flere tusen busset inn fra hele Serbia, samt Kosovo, Montenegro, Bosnia og Nord-Makedonia, til sentrum av Beograd for å vise støtte til Serbias president Aleksandar Vucic.

Vucic gikk lørdag av som partileder for SNS, men det ventes at han fortsetter som president.