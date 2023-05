Ekspert: Angrepene i Belgorod kan skape usikkerhet i Russland

Mandag delte motstandsgruppen «Legionen for frihet for Russland» en video på Telegram, hvor de kom med en klar melding. «Det er på tide å gjøre slutt på Kremls diktatur».

Denne ukens angrep i russiske Belgorod kan spille en viktig rolle for Ukraina, hevder flere eksperter.

Denne ukens angrep i russiske Belgorod kan skape usikkerhet i Russland, og potensielt få den russiske hæren til å forflytte styrker vekk fra Donbass-regionen i det østlige Ukraina.

Det mener senioranalytiker Jacob Kaarsbo fra tenketanken Europa. Kaarsbo er tidligere sjefanalytiker i det danske forsvarets etterretningstjeneste.

– Det er absolutt oppsiktsvekkende. Fra ukrainsk side spiller man på det, fordi man ønsker å skape usikkerhet for russerne og få dem til å flytte styrker til andre steder enn fronten ved Donbass, hvor ukrainerne sannsynligvis vil utføre et motangrep om ikke lenge, sier Kaarsbo til danske TV 2.

Gjør det lettere for Ukraina

Danske TV 2s utenrikskorrespondent, Rasmus Tantholdt, som holder til i Ukraina, støtter analysen.

– Hvis ukrainerne pønsker på en offensiv, er det ganske smart å fange Russlands interesser alle andre steder. Hvis det er noe russerne er nødt til å prioritere, er det ukrainske sympatisører og frihetskjempere som inntar russisk territorium. Det er de nødt til å reagere på, sier Tantholdt.

Derfor er russerne nødt til å bruke ressurser, og når de bruker ressurser, må de hentes fra et sted. Da blir det lettere for Ukraina å angripe et annet sted, hevder Ukraina-korrespondenten.

«På tide å gjøre slutt på Kremls diktatur»

Russiske myndigheter har hevdet det er ukrainske sabotører som har infiltrert den russiske grenseregionen Belgorod. Ukraina nekter for å stå bak angrepene, og sier Russland har blitt angrepet av sine egne.

Da passer det bra at to russiske motstandsgrupper, «Legionen for frihet for Russland» (LSR) og «Russisk frivilllighetskorps» (RVC), har tatt ansvar for angrepene.

Gruppene har oppstått i Ukraina, og består av russiske statsborgere med sympati for Ukraina. De har et felles ønske: Å velte Putin.

Mandag delte motstandsgruppen LSR en video på Telegram, hvor de kom med en klar melding:

«Det er på tide å gjøre slutt på Kremls diktatur».

I en video på Telegram påtar gruppen «Legionen for frihet for Russland» seg ansvaret for angrepene i Belgorod. Bildet er en skjermdump fra videoen.

«Umulig i Putins Russland»

Til New York Times har medlemmer av motstandsgruppene forklart at de består av avhoppere fra den russiske hæren og frivillige russere som enten flyktet over grensen til Ukraina, eller allerede var bosatt der før krigen brøt ut.

På Telegram har LSR publisert et manifest, hvor de skriver at de kjemper for frihet.

«Vi ønsker at våre barn skal vokse opp i fred og være frie. At de kan reise, studere og bare være lykkelige i et fritt land. Men det er umulig i Putins Russland. Pill råttent av korrupsjon, løgner, sensur, frihetsrestriksjoner og undertrykkelse», skriver de i manifestet.

Budskapet ble også gjengitt i en video publisert på Telegram.

Tror på tøffere linje fra Kreml

Som følge av angrepene i Belgorod de siste dagene har russiske myndigheter satt i gang en «antiterroroperasjon».

Belgorods guvernør Vjatsjeslav Gladkov skrev tirsdag på Telegram at både det russiske forsvarsdepartementet og politistyrker bidrar i en «utrenskning av territoriet»

Tidligere denne uken uttalte forsker Julie Wilhelmsen ved Norsk utenrikspolitisk institutt at angrepene kan føre til en tøffere linje fra Kremls side.

– Angrepene vil gjøre russiske myndigheters håndtering av opposisjonelle og krigsmotstandere enda tøffere. Siden krigen begynte i februar 2022 er allerede klappjakten på opposisjonelle blitt ekstremt tøff, med økende antall fengslinger og lange fengselsstraffer. Dessuten vil det gjøre Kreml enda mer innstilt på «seier i Ukraina». Dette truer jo Russlands suverenitet innenfor egne grenser, skrev hun til ABC Nyheter.