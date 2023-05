Kinas opprustning: – Utgjør en hodepine for det amerikanske forsvaret

Kina hevder de relativt enkelt kan senke verdens største hangarskip, USS Gerald R. Ford. – Helt klart et element av strategisk kommunikasjon, sier ekspert.

Denne uken ble det kjent at Kina har utført militære simuleringer som viser hva som skal til for å senke verdens største hangarskip, USS Gerald R. Ford.

Ifølge kinesiske militære planleggere som har hatt ansvar for simuleringene, kan hypersoniske missiler være katastrofale for det amerikanske hangarskipet.

Konklusjonen skal være at det amerikanske hangarskipet og dets støttefartøy, som tidligere har blitt ansett som nærmest umulig å senke ved hjelp av konvensjonelle våpen, med sikkerhet kan ødelegges av et relativt lite antall hypersoniske missiler. 24, for å være eksakt.

Ønsker å sende signaler

Henrik Stålhane Hiim, Leder Senter for internasjonal sikkerhet hos Institutt for forsvarsstudier ved Forsvarets høyskole.

ABC Nyheter har fått Henrik Stålhane Hiim til å se på de kinesiske funnene. Han leder Senter for internasjonal sikkerhet hos Forsvarets høyskole, og arbeider med forskningsprosjekter knyttet til kinesisk sikkerhetspolitikk. Han har interesse for kjernevåpenstrategi og våpenkontroll, med vekt på Kina og den koreanske halvøya.

– Jeg tror helt klart det er et element av strategisk kommunikasjon i dette, sier Hiim til ABC Nyheter.

Han ser for seg at folk i det kinesiske forsvaret ønsker å sende signaler til USA om at deres hangarskipsgrupper er sårbare gjennom artikkelen.

Hvor realistisk det konkrete utfallet forskerne har kommet fram til er, kan han ikke si for mye om.

– En hodepine for USAs forsvar

Ifølge Hiim har Kina gjennom flere tiår investert tungt i ulike typer våpen, særlig missiler, som gjør det mye mer krevende for USA å operere i områder nært Kina.

– Disse kapasitetene omtales ofte som anti-access/area denial-kapasiteter, og utgjør en hodepine for det amerikanske forsvaret. Generelt sett er USAs overflatefartøy langt mer sårbare nå enn tidligere, sier han.

Ifølge South China Morning Post senket kinesiske styrker USAs krigsflåte med et regn av 24 hypersoniske anti-skip missiler i tyve forskjellige simuleringer.

I scenarioene ble USS Gerald R. Ford angrepet etter å ha fortsatt å nærme seg en kinesisk øy i Sør-Kina-havet, til tross for å ha mottatt flere advarsler.

Forskerne bak simuleringene, ledet av Cao Hongsong fra North University of China, forteller i rapporten at nesten alle de amerikanske fartøyene knyttet til hangarskipet ble knust og senket i angrepene.

USS Gerald R. Ford er verdens største krigsskip. Ifølge Wikipedia har skipet en lengde på 333 meter, eller 1092 fot. Det er 76 meter høyt og har 25 etasjer.