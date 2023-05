Ukraina innrømmer delaktighet i angrepet på Krim-broen

Slik så det ut bare timer etter at Kertsjbroen mellom Krim og Russland ble rammet av en eksplosjon i oktober i fjor.

Sju måneder etterpå kommer innrømmelsen.

Sju måneder etter eksplosjonen som ødela deler av Krim-broen, innrømmer ukrainsk etterretning at de var delaktig i hendelsen.

– Siden dette var en logistikkrute for fienden som vi måtte kutte, ble egnede tiltak iverksatt, sier Vasyl Maljuk, sjef for den ukrainske sikkerhetstjenesten SBU, i et intervju med den ukrainske journalisten Dmytro Komarov lørdag.

Han ville ikke gi noen detaljer om operasjonen.

Broen over Kertsjstredet forbinder Russland med den okkuperte Krim-halvøya og er dermed strategisk viktig for russerne. 8. oktober i fjor ble deler av broen ødelagt i en kraftig eksplosjon som krevde tre menneskeliv.

Eksplosjonen skjedde dagen etter at Russlands president Vladimir Putin fylte 70 år.

Russiske myndigheter var raske med å anklage Ukraina for å stå bak, men det har Ukraina ikke villet innrømme før nå.

