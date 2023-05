Hundrevis av tyske borgere tvinges til å forlate Russland

NTB

Flere hundre sivile tyske borgere som bor i Russland, deriblant diplomater, lærere og ansatte ved kulturinstitusjoner, må forlate landet om få dager.

Russiske myndigheter besluttet i april å sette en begrensning på hvor mange ansatte tyske offentlige og private delegasjoner i Russland kan ha. Det kom som et svar på at Tyskland tidligere hadde besluttet å utvise et antall russere som tyske myndigheter mente var etterretningsagenter.

– Denne begrensingen som Russland innfører fra begynnelsen av juni, innebærer en omfattende reduksjon på alle deler av tysk nærvær i Russland, sier det tyske utenriksdepartementet i en uttalelse lørdag. Departementet kritiserer beslutningen og kaller det ensidig, urettferdig og uforståelig.

Det russiske vedtaket omfatter en rekke diplomater ved alle tyske utenriksstasjoner i Russland i tillegg til mange andre statlig ansatte tyskere ved blant annet Goethe-instituttet og andre kulturinstitusjoner.