Omstridt regjeringsadvokaten anklages for korrupsjon i Texas

Regjeringsadvokaten i Texas, ultrakonservative Ken Paxton, anklages for omfattende korrupsjon og maktmisbruk. Nå skal de folkevalgte i delstaten ta stilling til om han skal avsettes. Foto: AP / NTB

NTB

Regjeringsadvokaten i Texas, den ultrakonservative republikaneren Ken Paxton, anklages for omfattende korrupsjon og risikerer nå å bli stilt for riksrett.

En granskningskomité nedsatt av Kongressen i Texas vedtok torsdag enstemmig en tiltale i 20 punkter mot Paxton, blant annet lydende på korrupsjon, misbruk av offentlige midler, falsk forklaring og forsøk på å hindre etterforskning.

Komiteen ble ledet av Paxtons republikanske partifeller.

Ifølge tiltalen har 60-åringen i årevis lagt press på ansatte, venner og økonomiske bidragsytere i forsøk på å hindre tiltale.

Kan bli fjernet

Lørdag skal Representantenes hus i delstatsforsamlingen ta stilling til granskingsrapporten. Dersom et simpelt flertall stemmer for, vil han bli suspendert og saken vil bli oversendt til Senatet i Texas.

Dersom to tredeler av senatorene finner grunn til å stille ham for riksrett, vil Paxton bli fjernet fra stillingen permanent.

Paxton er kjent for å være ultrakonservativ og står Donald Trump nær. Han har lenge blitt sett på som en omstridt skikkelse også i eget parti, og dette kan få følger for utfallet av saken.

Alt i 2015 ble Paxton siktet for økonomisk svindel, men den saken har ennå ikke kommet for retten. Han ble gjenvalgt for ny periode både i 2018 og 2022.

Inngikk forlik

I 2020 anklaget medlemmer av hans egen stab ham for maktmisbruk, men fikk da sparken. Etter å ha gått rettens vei som følge av dette, gikk Paxton med på et forlik der han betalte dem 36 millioner kroner mot at de droppet søksmålet.

Han forsøkte deretter å få delstaten til å ta regninga, noe som fikk Kongressen i Texas til å innlede gransking.

Paxton har saksøkt Joe Bidens administrasjon nærmere 50 ganger i forsøk på å hindre presidenten i å sette sin politikk på områder som migrasjon, skatt, abort og miljøvern ut i livet.

Han hevder å være utsatt for en «ulovlig, skammelig og urettferdig» kampanje fra liberale og har oppfordret tilhengere til å samle seg utenfor kongressbygningen i Houston når de folkevalgte skal ta stilling til om han skal suspenderes.