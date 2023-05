Belgisk hjelpearbeider løslatt i bytte mot bombedømt iransk diplomat

NTB

Den belgiske hjelpearbeideren Olivier Vandecasteele (41) er løslatt etter en utvekslingsavtale med Iran, bekrefter myndighetene.

Sent fredag var han på plass igjen i Belgia. Vandecasteele ble møtt på militærbasen Belsbroek nær Brussel av foreldrene, søsteren og andre familiemedlemmer.

Utvekslingsavtalen ble kunngjort på statlig TV i Oman fredag formiddag. Noe senere bekreftet belgiske myndigheter at den spionasjedømte hjelpearbeideren er sluppet fri.

– Olivier tilbrakte 455 dager i fengsel i Teheran under uutholdelige forhold, uskyldig dømt. At han nå kan vende hjem til Belgia, er en lettelse for hans familie, venner og kolleger, sier Belgias statsminister Alexander De Croo i en uttalelse.

Vandecasteele ble i januar dømt til 40 års fengsel og 74 piskeslag.

Mislykket bombeattentat

I bytte har Belgia løslatt den iranske diplomaten Assadollah Assadi. I 2021 ble han dømt til 20 års fengsel for et mislykket forsøk på bombeattentat mot en iransk opposisjonsgruppe i eksil i Frankrike.

Det ble fredag bekreftet at fangene var på plass i Muscat i Oman, hvor utvekslingen finner sted. Oman har vært mekler for utvekslingsavtalen.

Belgieren ble pågrepet i februar i fjor. Den belgiske nasjonalforsamlingen ratifiserte i juli en sterkt kritisert utleveringsavtale med Iran. Statsminister de Croos forsvarte avtalen med at det var eneste mulighet for å få hentet Olivier Vandecasteele hjem.

Det tok altså deretter over ti måneder før han faktisk slapp ut fra iransk fangenskap. Dommen mot ham ble avsagt i januar.

– Despotisk og vilkårlig

Vandecasteele har blant annet jobbet som landdirektør for Flyktninghjelpen i Iran. Han ble også funnet skyldig i samarbeid med fiendtlige regjeringer.

I dommen ble det ikke gjort kjent hvem Vandecasteele angivelig spionerte for, eller hva dommen ellers bygger på. Iran har hevdet at utenlandske krefter har stått bak protester mot regimet.

Belgiske myndigheter kalte dommen despotisk og vilkårlig og mente det i praksis var en gjengjeldelse for dommen mot Assadi.

Også en rekke andre utlendinger har i lukkede rettssaker de siste årene blitt dømt for lignende forhold. Iran har fått kritikk for å oppkonstruere slike saker for å bruke som forhandlingskort.