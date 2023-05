Det russiske hangarskipet Admiral Kuznetsov har en trøblete historie

Mens USA seiler med superhangarskipet USS Gerald R. Ford er situasjonen for Russlands hangarskip Admiral Kuznetsov en helt annen.

Denne uken ankret verdens største krigsskip og hangarskip USS Gerald R. Ford opp utenfor Malmøya i Oslo. Tusenvis av skuelystne nordmenn fulgte hangarskipet mens det navigerte seg gjennom Oslofjorden onsdag.

Mens gigantskipet forsetter å bli beundret er situasjonen for Russlands eneste og dermed største hangarskip en helt annen.

Et russisk mareritt

Det russiske hangarskipet Admiral Kuznetsov har siden det ble sjøsatt under sovjetisk flagg i 1985 vært gjennom et utall branner og andre ulykker.

Da skipet i 2016 seilte til Syria for å støtte den syriske presidenten Bashar al-Assads borgerkrig i landet mistet hangarskipet to fly. Flyene krasjet i Middelhavet som følge av landingsproblemer på skipet. Flydekk på de fleste moderne hangarskip har kabler som ligger på tvers av dekket der flyene lander. Ved hjelp av en krok festen på baksiden av flyene skal pilotene klare å gripe tak i en av kablene som da skal senke farten til flyet og til slutt stoppe det slik at det forblir på hangarskipet.

Det skjedde ikke.

Som følge av problemer med kablene stoppet ikke flyene opp på flydekket og havnet dermed i Middelhavet, skriver Insider.

På grunn av feilen ble flyene om bord på Admiral Kuznetsov fløyet til en flybase i Syria. Oppdraget er det eneste skarpe oppdraget hangarskipet noen gang har vært på.

Ute av tjeneste

Det er ikke bare i Middelhavet det har gått dårlig for Admiral Kuznetsov. Helt siden 2018 har hangarskipet vært ute av tjeneste og i tørrdokk for reparasjoner.

Reparasjonene har ikke gått som planlagt.

I 2018 veltet en 70 tonn tung kran over hangarskipets landingsdekk da det lå i tørrdokk i Murmansk i det nordlige Russland, ikke langt fra grensen til Norge. Det ble meldt om fire skadde og en savnet som følge av ulykken. Skjebnen til den savnede personen er ukjent.

I tillegg til ulykken har det også vært flere tilfeller av brann på hangarskipet mens det har vært under reparasjon. Det ble senest desember i fjor meldt om brann på skipet.

Det er ventet at Admiral Kuznetsov skal være tilbake i aktiv tjeneste neste år, skriver Insider.

Ifølge det russiske forsvarsdepartementet skal dette bildet vise russiske kampfly ta av fra Admiral Kuznetsov utenfor Syria i 2016. Les mer Lukk

Ville anskaffe «nytt» hangarskip

Tidligere i år foreslo den russiske politikeren Sergej Karginov at Russland burde kjøpe Admiral Kuznetsovs søsterskip som for øyeblikket tjenestegjør i den kinesiske marinen.

Skipet, som nå bærer navnet Liaoning endte opp i Kina etter en merkelig handel med Ukraina på 90-tallet.

Da Sovjetunionen gikk til grunne i 1991 ble den sovjetiske svartehavsflåten fordelt mellom Russland og Ukraina, som begge var en del av Sovjetunionen. Dette førte til at Ukraina endte opp med å være i besittelse av det påbegynte hangarskipet Varyag, som senere skulle bli Liaoning.

Ukraina valgte å selge skipet som da enda ikke var bygd ferdig. En kinesisk interessent hevdet å ville kjøpe skipet for å bygge det om til et flytende kasino. Dette gikk Ukraina med på og solgte skipet for 20 millioner dollar.

Kinesiske myndigheter ville gjøre Kina mer attraktiv for vestlige investorer, og derfor ble kjøpet av hangarskipet gjort gjennom en privatperson for å ikke gi inntrykket av at Kina rustet opp. Ikke lang tid etter ble skipet ferdiggjort og utstyrt med nødvendig militært utstyr.

