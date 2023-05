Nederland vurderer sterkt å sende F-16 til Ukraina

Nederland vurderer sterkt å gi Ukraina sine snart utfasede F-16 kampfly. På bildet sees to F-16-fly fra det rumenske flyvåpenet under en øvelse mandag denne uken. Foto: Mindaugas Kulbis / AP / NTB

Nederland vurderer sterkt å sende kampfly av typen F- 16 til Ukraina, men noen endelig beslutning er ikke fattet, sier statsminister Mark Rutte.

Tidligere i uken sa regjeringen at opplæringen av ukrainske piloter skal starte så raskt som mulig.

På en pressekonferanse fredag understreket Rutte at en beslutning ikke er tatt, men han la til at så lenge man starter opplæring av piloter, er det åpenbart at man «sterkt vurderer» å sende kampfly.

Han la til at en beslutning må klareres med amerikanske myndigheter. Nederland vil ifølge Rutte potensielt ha fly å avse da landet er i ferd med å fase ut sine F-16. Tall fra det nederlandske forsvarsdepartementet viser at 24 operasjonelle F-16 vil bli faset ut midtveis i 2024.