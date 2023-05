Kalasjnikov bygger ut for å produsere flere angrepsdroner

NTB

Våpenprodusenten Kalasjnikov etablerer en ny divisjon som skal produsere såkalte kamikaze-droner.

Dette er droner som er utrustet med et stridshode som detonerer idet dronen treffer målet. Til nå har russiske styrker i hovedsak kjøpt iranskproduserte Shahed-droner til dette formålet.

Samtidig har de jobbet for å øke egenproduksjonen, og nå kunngjør russiske Kalasjnikov, mest kjent for automatvåpenet AK-47, at de øker produksjonen betraktelig.

– Disse enhetene er laget for høypresisjons-ødeleggelse av fjerntliggende enkelt- og gruppevise mål. I 2024 kommer vi til å flerdoble produksjonen av droner, uttaler Kalasjnikov-president Alan Lusjnikov, men oppgir ikke konkrete tall.

I mai har Russland sendt jevnlige bølger av droner mot mål i Ukraina. President Vladimir Putin har beordret økt produksjon av egne droner, og myndighetene har anslått at de vil kunne produsere 18.000 droner årlig innen 2026.

Da Kalasjnikov lanserte sine KUB-droner i 2019, ble de oppgitt å ha en fart på mellom 80 og 130 kilometer i timen. De kan bære tre kilo eksplosiver og fly i inntil 30 minutter, ifølge nettavisen The Defense Post.