Slagsmål og ukvemsord på Liseberg: – Ingen kontroll

Flere gjester forteller om kaos og lite vakthold i den populære parken.

Fornøyelsesparken Liseberg i Gøteborg har inndratt rundt 50 årskort siden sesongåpningen for en måned siden, etter at parken opplevde en «kraftig økning» i brudd på ordensreglene, skriver Expressen.

På Facebook skriver en gjest om totalt kaos i køene, og om flere unge som snek seg forbi andre, titalls ganger.

Eva Georgson fra Halmstad besøkte parken på åpningsdagen med sin sønn, hans samboer og hennes tre barnebarn.

– Det var totalt kaos i køen til Helix (en av berg-og-dal-banene i fornøyelsesparken, journ.anm.), folk som kranglet, snek i køen, gikk ut gjennom nødutgangene og inn gjennom en annen nødutgang. Når man sa ifra til folk, ble de aggressive. Det var et veldig utrygt sted, ingen vakter, ingen kontroll, ingenting, sier hun.

– Utrygt

En annen besøkende som var på plass i køen til berg-og-dal-banen Helix, forteller at det brøt ut slåsskamper, at hun ble kalt ukvemsord da hun sa ifra, og at voksne sto og røykte i køene.

– Man betaler flere tusen for å ha en hyggelig kveld, men det var helt bortkastede penger for vår del. Vi fikk nesten ikke tatt noen turer, det var bare ubehagelig, sier den besøkende som ikke vil bli identifisert.

Ifølge Georgson ble det ropt ut flere ganger over høyttalerne at det er forbudt å snike seg foran andre i køen, men hun ønsker at det skulle være personale til stede for å gripe inn. Hun forteller at sikkerheten er under all kritikk og at man føler seg utrygg i parken.

Underbemannet

Mårten Westlund er PR- og kommunikasjonssjef for Liseberg. Han forteller at de har hatt 190.000 gjester siden åpningsperioden og de har har trukket tilbake rundt 50 årskort.

Han sier han har forståelse for gjestenes opplevelser og forteller at de til tider har vært underbemannede.

Han sier at de nå har økt antall vakter, samt at de har satt inn sivile vakter som overvåker bestemte områder, spesielt de største attraksjonene.