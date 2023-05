Roger Waters etterforskes av tysk politi for bruk av «naziuniform»

Roger Waters under en konsert i Amsterdam i Nederland tidligere i år.

Roger Waters' antrekk sjokkerte. Nå etterforskes han av tysk politi og forsvares av tilhengere.

Musikeren Roger Waters er i hardt vær etter at han dukket opp i et antrekk som ligner en SS-uniform under en konsert i Berlin i Tyskland tidligere i mai.

Det tidligere Pink Floyd-medlemmet etterforskes nå av tysk politi for oppfordring til hat. Det skriver The Independent.

SS, eller Waffen SS, var Adolf Hitlers nazipartis egen hær under andre verdenskrig.

Rødt bånd rundt armen

Bilder fra konserten viser Waters ha på seg en svart frakk med et rødt armbind med en hvit sirkel på venstre arm.

I tillegg til antrekket viser bilder og video at han lekte med det som angivelig er en replika av en maskinpistol.

Tysk politi begrunner etterforskningen med dette:

– Konteksten til klærne som bæres anses i stand til å godkjenne, glorifisere eller rettferdiggjøre naziregimets voldelige og vilkårlige styre på en måte som krenker ofrenes verdighet og dermed forstyrrer den offentlige freden, sier Martin Halweg, talsperson for det tyske politiet, ifølge The Independent.

Den amerikanske organisasjonen StopAntisemitism er glade for at tysk politi tar tak i saken, men ikke alle er like fornøyde.

Får støtte fra tilhengere

Ifølge Sky News forsvares Waters av tilhengere som unnskylder Waters antrekk med at det er en referanse til en film laget av Pink Floyd i 1982. Filmen The Wall er basert på Pink Floyd-albumet med samme navn.

I filmen kan man se en karakter som forestiller seg at han er en fascistisk diktator som bruker kryssede hammere som et symbol. På Waters krage under den aktuelle konserten kan man se symboler av kryssede hammere.

Waters har forsvart sin mangeårige bruk av slike symboler og sier at intensjonen er å kritisere grupper som nazi-bevegelsen og vise hvordan «det er lett for populistisk politikk å utvikle seg til fascisme».

Mer bråk

Dette er ikke første gang Roger Waters er i hardt vært. Tidligere i år forsøkte myndighetene i Frankfurt og den tyske delstaten Hessen å stanse en konsert i Frankfurt på bakgrunn av det myndighetene mener var antisemittiske holdninger fra Waters' side.

Artisten gikk til retten etter at myndighetene i utgangspunktet ikke lot han holde konsert i en arena naziregimet brukte som oppsamlingsplass for over 3000 jødiske menn i 1938. Domstolen konkluderte med at Waters skulle få spille på arenaen på bakgrunn av kunstnerisk frihet.