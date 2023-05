Båt med 500 mennesker savnet i Middelhavet

NTB

En båt med 500 migranter, deriblant en nyfødt baby og flere gravide kvinner, har forsvunnet i det sentrale Middelhavet, ifølge to hjelpeorganisasjoner.

Redningsorganisasjonen Alarm Phone, en gruppe som tar imot anrop fra migranter i havsnød, sier de mistet kontakt med båten onsdag morgen. På det tidspunktet var båten i drift på åpent hav uten en fungerende motor.

Båten forsvant rundt 320 kilometer nord for den libyske havnebyen Benghazi, over 400 kilometer unna Malta og øya Sicilia i Italia.

Ifølge den italienske hjelpeorganisasjonen Emergency har deres redningsfartøyer lett etter den savnede båten i over 24 timer, men det er foreløpig ikke funnet noen tegn til et forlis. En talsperson sier det også er mulig at migrantene har blitt plukket opp av en annen båt eller klart å fikse motoren og fortsatt sin ferd mot Sicilia.

Den italienske kystvakten hadde torsdag to separate redningsaksjoner i italiensk farvann der til sammen 1094 migranter ble plukket opp. Disse aksjonene er imidlertid ikke relatert til den savnede båten, ifølge Alarm Phone.