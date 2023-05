Feildømt amerikaner løslatt fra fengsel etter over 30 år

NTB

En 55 år gammel mann som i 1990 ble dømt til minimum 45 års fengsel for drapsforsøk, er løslatt fra fengsel i California, skriver Los Angeles Times.

Daniel Saldana ble dømt for drapsforsøk etter en episode der noen åpnet ild mot seks studenter etter en amerikansk fotballkamp. Årsaken var angivelig at studentene ble antatt å være gjengmedlemmer, skriver avisen. To av de seks som ble beskutt, ble såret.

Saldana og to andre ble dømt for seks drapsforsøk, men Saldana har hele veien sagt at han er uskyldig. En av de to andre tok i 2017 overfor en benådningskommisjon på seg ansvaret for skytingen, og sa at Saldana ikke var der på det aktuelle tidspunktet. Det forble imidlertid ukjent for 55-åringen og hans forsvarer fram til 2023.

Deretter ble det søkt om å få dommen annullert, og det ble gitt medhold for dette i mai.

Saldana var omgitt av familie da han uttalte seg til pressen torsdag. Da sa han at det har «vært et slit å våkne hver dag og vite at jeg er uskyldig».

– Og der var jeg, buret inne i en celle, uten å kjenne rettsvesenet, uten ressurser eller penger, sa han.