FBI-dokumenter avslører trusler mot Dronning Elizabeth II

Dokumentene avdekker et komplott mot dronningen under besøk i USA.

Nylig frigjorte FBI-dokumenter viser at FBI var bekymret for «stadig tilstedeværende» trusler mot dronning Elizabeth II fra Irish Republican Army (IRA) under hennes besøk til USA, skriver Sky News.

Innsynet i FBI-dokumentene viser at en politimann mottok et tips om planer om å ta livet av dronning Elizabeth før hun besøkte California i 1983.

En advarsel til agenter i Boston og New York om å være «på vakt for eventuelle trusler» forut for et besøk til østkysten i 1989 er også blant de 102 sidene med dokumenter som er blitt offentliggjort om den avdøde dronningen.

Ønske om hevn

Dronning Elizabeth på besøk i USA, med Ronald Reagan i San Francisco i 1983.

Politimannen som delte informasjonen hevder at en måned før Ronald og Nancy Reagan var vertskap for dronning Elizabeth og prins Philip i 1983, mottok han en telefonsamtale fra en mann han kjente fra en irsk pub.

Ifølge dokumentene sa mannen at datteren hans hadde blitt drept av en gummikule i Nord-Irland.

«Mannen hevdet videre at han planla å skade dronning Elizabeth og ville gjøre dette enten ved å slippe et objekt fra Golden Gate Bridge på yachten Britannia da den seilte under, eller ville forsøke å drepe dronning Elizabeth når hun besøkte nasjonalparken Yosemite,» står det i dokumentene.

På vakt

Dokumentene viser at FBI-agenter jevnlig delte etterretning og forberedelser med US Secret Service om IRA og dets sympatisører under kongelige besøk.

FBIs bekymringer om mulig IRA-vold mot medlemmer av den kongelige familien var ikke grunnløse. I 1979 ble dronning Elizabeths fetter, Lord Mountbatten, drept i en IRA-bombing i Irland.

Dokumentene ble frigjort etter en forespørsel om offentlig innsyn etter dronning Elizabeth IIs død den 8. september.