Tyskland setter inn mer politi på grensene til Polen og Tsjekkia

NTB

For å hindre ulovlig innvandring på grensene mellom Tyskland, Polen og Tsjekkia, vil den tyske innenriksministeren trappe opp kontrollen med mer politi.

– Politiet har trappet opp antallet tilfeldige kontroller, het det i en uttalelse fra innenriksminister Nancy Faeser torsdag.

Grensekontrollene skal også styrkes med ytterligere bemanning, heter det videre. Grepet blir sett på som en reaksjon på økende politisk press knyttet til ulovlig innvandring til Tyskland. I den østlige delstaten Sachsen har ytterligere to opprørspolitistyrker blitt utplassert for å hindre at folk tar seg ulovlig inn i landet.

Torsdag sa Faeser at hun håper at EU vil klare å lande en avtale om en ny asylreform i juni, da EUs innenriksministre skal møtes for å behandle saken.