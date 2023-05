Kinas første egenproduserte passasjerfly skal omsider fly passasjerer

NTB

Den første kommersielle flygingen med Kinas egenproduserte passasjerfly C919 skal finne sted denne helgen, i regi av flyselskapet China Eastern.

Det er nyhetsbyrået Reuters som melder at flyet skal brukes til en flyging mellom Shanghai og Beijing søndag. China Easterns app viser fredag at det er nettopp dette flyet som skal brukes på den drøyt to timer lange flyturen.

C919 er utviklet og bygget av den statseide flyprodusenten Comac. Utviklingen av flytypen startet i 2008, og produksjonen startet i 2011. Den første testflygingen skjedde i 2017, og siden har Comac jobbet med å få på plass godkjenning fra kinesiske luftfartsmyndigheter og utenlandske tilsyn.

China Eastern mottok sin første leveranse av flytypen i desember i fjor.

C919 er ment som en konkurrent til franske A320 fra Airbus og amerikanske Boeing 737.