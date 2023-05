Japan med ytterligere sanksjoner mot Russland

Talsperson for regjeringen, Hirokazu Matsuno, sier Japan trapper opp sanksjonene mot Russland og fordømmer avtalen om utplassering av atomvåpen i Belarus. Foto: Kyodo News via AP / NTB

NTB

I kjølvannet av G7-toppmøtet i Hiroshima i Japan, vil landet innføre ytterligere sanksjoner mot Russland på grunn av krigen i Ukraina.

I koordinasjon med de andre G7-landene vil Japan fryse eiendelene til 78 grupper og 17 individer, inkludert militæransatte i Russland, og forby eksport til 80 russiske individer og selskaper som blant annet militærtilknyttede forskningssenter, ifølge en uttalelse fra utenriksdepartementet fredag.

Japan vil også forby å tilby bygg- og ingeniørtjenester til Russland.

I tillegg til sanksjonene kom også Japan med en fordømmelse av Russlands avtale med Belarus om utplassering av taktiske atomvåpen, som ble kjent torsdag.

– Som det eneste landet som har vært utsatt for atombombing under krigstid, vil Japan aldri akseptere Russlands atomtrussel, og i hvert fall ikke bruk av atomvåpen, sa talsperson for regjeringen, Hirokazu Matsuno, fredag.