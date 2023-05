Forhandlingene om gjeldstaket i USA fortsetter

NTB

Arbeidet med å få på plass en avtale om gjeldstaket i USA pågår fremdeles, melder Representantenes hus-leder Kevin McCarthy.

– Det er vanskelig. Men vi jobber på og vi skal fortsette å jobbe til vi kommer på plass, sier McCarthy torsdag kveld lokal tid.

Han og president Joe Biden så ut til å nærme seg en avtale som vil innebære både å kutte offentlige utgifter og å heve USAs gjeldstak, men Biden sier de fortsatt er uenige om hvor kuttene skal gjøres.

– Jeg synes ikke hele byrden skal falle på middelklassen og arbeiderklassen, sa han til pressen.

To år

Avtalen Biden og McCarthy nærmer seg enige om går ut på å heve gjeldstaket i to år, ifølge det en amerikansk tjenesteperson sier til pressen sent torsdag. I tillegg vil avtalen begrense den offentlige pengebruken, bortsett fra når det kommer til militæret og veteraner.

Det hvite hus vurderer også å nedjustere planene om å øke finansieringen av den amerikanske skatteetaten IRS som en del av avtalen. Den økte finansieringen skulle gi IRS rom til å fokusere mer på amerikanere med høy inntekt.

Frist

USAs finansdepartement har advart om at landet vil begynne å misligholde sin enorme statsgjeld fra og med 1. juni dersom ikke de to sidene blir enige om å heve gjeldstaket innen den tid – men det er uklart om denne fristen er satt i stein. Finansminister Janet Yellen har dog advart mot følgene av å ikke heve gjeldstaket og sier at mislighold av statsgjelden kan true verdensøkonomien.

Det nåværende gjeldstaket er på 31.400 milliarder dollar, omtrent 336.435 milliarder kroner etter dagens kurs. Det tilsvarer nærmere 23 norske oljefond.

Enhver avtale Biden og McCarthy kommer fram til må stemmes gjennom i Representantenes hus og i Senatet. Republikanerne har flertallet i førstnevnte, mens Demokratene har flertallet i sistnevnte.