Peru erklærer Mexicos president som uvelkommen

NTB

De folkevalgte i Perus kongress har stemt for å erklære Mexicos president Andres Manuel Lopez Obrador som uvelkommen i landet.

Erklæringen kom med henvisning til det kongressen anser som innblanding i Perus indre anliggender, og markerer en dypere diplomatisk splittelse i regionen.

Han er den andre lederen for et latinamerikansk land som blir erklært uvelkommen i Peru. I februar tok kongressen samme grep mot Colombias president Gustavo Petro. Både Lopez Obrador og Petro står til venstresiden politisk, mens Perus kongress er dominert av høyresiden.

Kongressen godkjente den i hovedsak symbolske erklæringen med et flertall på 65 stemmer mot 40, etter at Lopez Obrador hånet Perus president Dina Boluarte som en illegitim «tronraner» etter at hennes forgjenger, Pedro Castillo, ble avsatt sent i fjor.