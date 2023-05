FN: Løfte om 26 milliarder kroner til tørkerammede på Afrikas Horn

NTB

FNs medlemsland har lovet å bidra med drøyt 26 milliarder kroner til de tørkerammede landene på Afrikas Horn, i håp om at en sultkatastrofe skal kunne unngås.

– Hungersnød er nå avverget takket være den enorme innsatsen fra lokalsamfunn, hjelpeorganisasjoner, myndighetene og giverland, heter det i en uttalelse fra FNs nødhjelpskontor (OCHA).

Deler av Etiopia, Somalia og Kenya opplever nå den verste tørken på 40 år, og ifølge FN er nærmere 32 millioner mennesker i faresonen.

FN har anslått at det trengs nærmere 77 milliarder kroner til hjelpearbeidet på Afrikas Horn, men fikk under en giverkonferanse i New York onsdag bare tilsagn om 34 prosent av dette.

– Krisen er langt fra over, og ytterligere ressurser trengs øyeblikkelig for å forhindre av vi returnerer til det verst tenkelige scenarioet, slår OCHA fast.