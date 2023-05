Høyesterett: Barn unnfanget med dansk sæddonor har ikke krav på dansk statsborgerskap

NTB

Barn som er unnfanget ved hjelp av danske donorer og med utenlandsk mor, har ikke krav på dansk statsborgerskap, fastslår dansk høyesterett.

Det kommer fram i en kjennelse torsdag.

En kvinne gikk til sak for å kreve at hennes barn hadde krav på dansk statsborgerskap fordi dansk lov sier at et barn blir dansk statsborger dersom én av foreldrene er danske. Det skriver DR.

Hun tapte i november i fjor saken i Østre Landsret. Domstolen mener at «far» i lovteksten ikke kan tolkes i biologisk forstand, og at en sæddonor ikke anses som far til barnet.

Høyesterett kom fram til samme avgjørelse.