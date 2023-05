Paven vil fossile synder til livs: – Stopp krigen mot skaperverket

NTB

Verden må raskt droppe fossil energi, og avslutte «den meningsløse krigen mot skaperverket», mener pave Frans.

Paven kom torsdag med en ny appell om klimaendringer. Her ba han verdens befolkning om å vende seg bort fra sine «økologiske synder».

Pave Frans har gjort miljøkamp til en hjørnestein i sitt pontifikat (pavegjerning). Allerede i 2015 uttalte han at planeten vår «begynte å ligne mer og mer en enorm skithaug».

Det katolske overhodet har også innstiftet en verdensdag for bønn og omsorg for skaperverket 1. september. Årlig pleier han flere måneder i forkant å komme med en uttalelse til denne dagen.

I månedsskiftet november-desember i år møtes FNs klimautsendinger til toppmøte i Dubai. I uttalelsen oppfordrer pave Frans medlemslandene til å høre på forskerne og sørge for en rask og rettferdig overgang mot avvikling av den fossile æraen.

Han har kalt det absurd å tillate fortsatt leting og utvinning av fossilt drivstoff samtidig som man prøver å nå klimamålene.

Argentineren er den første paven med røtter i et utviklingsland. Han har tidligere fordømt globale ulikheter, og uttalt at «grådig forbruk drevet av egoistiske hjerter forstyrrer planetens vannkretsløp». Han har også sitert relevante uttalelser fra de to foregående pavene for å understreke at budskapet representerer en fastlagt linje fra Vatikanets side.