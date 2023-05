NTB

To ukrainske sabotører som planla å sprenge høyspentmaster ved russiske atomkraftverk, er pågrepet av Russlands sikkerhetstjeneste FSB, melder russiske medier.

Det statlige nyhetsbyrået Ria skriver at den angivelige sabotasjeaksjonen skulle skje på seiersdagen 9. mai. Videre heter det at «terrorangrepet» ville ha skapt problemer for mer enn 30 høyspentmaster ved kraftverk i Kaliningrad og St. Petersburg.