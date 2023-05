Vold utgjør en trussel mot det siviliserte Frankrike, advarer Macron

NTB

Frankrikes president Emmanuel Macron advarer om at landet står overfor et «usivilisert forløp» etter flere alvorlige voldshendelser.

Presidenten kom med advarselen i et møte med regjeringen, og ble først meldt om av Le Parisien.

– Vi må være kompromissløse. Det fins ingen form for legitim vold, verken verbal eller mot mennesker, sa han på møtet.

– Vi må jobbe ovenfra og ned for å motvirke dette usiviliserte forløpet, la han til, og påpekte også at politikere ikke er de eneste med ansvar for å få ned volden i samfunnet.

Statsminister Élisabeth Borne deltok onsdag i et minutts stillhet for en sykepleier som mandag ble drept av en psykisk syk mann i byen Reims. Torsdag reiser Macron til Roubaix for å delta i en vake for tre politibetjenter som ble drept i en bilulykke søndag.

Denne ukens hendelser følger flere angrep mot folkevalgte, inkludert en borgermester som trakk seg etter et brannattentat mot huset hans.