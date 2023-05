Kjendisene hyller Tina Turner

NTB

Hyllestene til sangstjernen Tina Turner renner inn fra artister, skuespillere og politikere etter 83-åringens dødsfall ble kjent onsdag.

– I tillegg til å være et sjeldent talent som endret amerikansk musikk for alltid, var Tinas personlige styrke bemerkelsesverdig. Ved å vinne over motgangen og til og med mishandling, bygde hun en karriere og liv som var helt hennes, sier USAs president Joe Biden i en uttalelse.

Skuespiller Angela Bassett, som spilte Turner i filmen «What's love got to do with it» i 1993, kaller artisten en gave.

– Hvordan ta farvel med en kvinne som eide sin smerte og sine traumer, og brukte det som virkemidler til å forandre verden? Mens vi sørger over tapet av denne ikoniske stemmen og tilstedeværelsen, ga hun oss mer enn vi noen gang kunne bedt om. Hun ga oss hele seg selv.

– Ord som legendarisk, ikonisk, diva og superstjerne blir ofte brukt for mye, og likevel legemliggjør Tina Turner dem alle og så mange flere. Musikken hennes vil fortsette å inspirere kommende generasjoner, sier artist Mariah Carey.

– Tina Turner var varm, morsom og sjenerøs. Hun hjalp meg så mye da jeg var ung, og jeg kommer aldri til å glemme henne, sier Rolling Stones-sanger Mick Jagger.