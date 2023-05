Florida-guvernør Ron DeSantis stiller som presidentkandidat

Ron DeSantis har levert inn sine papirer for å stille som presidentkandidat i USA. Foto: John Raoux / AP / NTB

NTB

Florida-guvernør Ron DeSantis (44) kunngjorde onsdag som ventet at han vil kjempe om å bli Republikanernes kandidat i neste års presidentvalg.

DeSantis' kandidatur ble kunngjort ved at han sendte inn de nødvendige dokumentene til den amerikanske valgkommisjonen.

Opprinnelig var det ventet at han skulle melde sitt kandidatur i en samtale med Twitter-sjef Elon Musk nærmere midnatt norsk tid, men hans opptreden på arrangementet ble i stedet en bekreftelse på en allerede kjent nyhet.

– Jeg er Ron DeSantis og jeg stiller som presidentkandidat for å lede vårt store amerikanske comeback, sa han i en video lagt ut på Twitter ved midnatt torsdag.

Twitter-samtalen ble ledet av moderator David Sacks, en fan av DeSantis. Arrangementet hadde tilsynelatende tekniske problemer i starten.

Florida-guvernøren tilhører høyresiden i Det republikanske partiet og står rent politisk nær tidligere president Donald Trump. Imidlertid har han og Trump vært uenige utad om flere store verdispørsmål, blant annet abort.

Meningsmålinger har så langt vist at han ligger langt bak Trump i oppslutning blant republikanske velgere. DeSantis har høstet ros blant høyresiden i partiet for å ha strammet inn universiteters og skoler muligheter til å fremme mangfold, likestilling og inkludering. Guvernøren er også kjent for å ha innført en lov som forbyr abort etter sjette uke, og har forbudt lærere å snakke med elever om seksuell orientering og kjønnsidentitet i klasserommet.