Britisk etterretning: Høyt fravær blant russiske soldater

I en etterretningsoppdatering fra det britiske forsvarsdepartementet kommer det frem at det trolig er flere russiske soldater som har vært borte uten tillatelse i år enn i hele 2022. Det melder departementet om på Twitter.

Opplysningene er basert på det departementet omtaler som troverdige undersøkelser gjort av uavhengige russiske journalister.

Sendes tilbake

Ifølge det britiske forsvarsdepartementet har russiske militærdomstoler i år håndtert hele 1053 saker knyttet til soldater som har vært borte uten tillatelse fra overordnede.

Tallet tilsier at det bare mellom januar og mai i år har vært flere tilfeller av dette enn i hele 2022, skriver departementet uten å oppgi hvor mange tilfeller det var i fjor.

Soldatene som stilles for retten for å ha stukket av fra tjeneste får gjerne betingede dommer, noe som betyr at de kan sendes rett tilbake til Russlands president Vladimir Putins «spesielle militæroperasjon» i Ukraina, skriver departementet.

Sliter med disiplinen

Departementet opplyser at det russiske militæret sliter med disiplinen blant sine soldater.

Dette problemet har trolig blitt større etter at russiske myndigheter startet tvangsmobilisering av reservister i oktober i fjor.