Vulkanen Popocatepetl spyr aske over Mexico by

NTB

Vulkanen Popocatepetl, som ligger få timer fra Mexico by, har de siste dagene hatt mindre utbrudd og strødd aske over byer i nærheten og forstyrret flytrafikken på Latin-Amerikas travleste flyplass.

Som følge av hundrevis av eksplosjoner renner lava nedover siden av den snødekte toppen av vulkanen, som kalles Popo av mexicanerne, og aske blåser helt til Mexico by der det bor 25 millioner mennesker ti mil fra fjellet.

Vulkanologer tviler på at noe stort utbrudd er i emning, men små eksplosjoner vil trolig fortsette framover, slik de har gjort i tre tiår siden det siste utbruddet startet i 1994. Popocatepetl har vært aktiv i en halv million år, men det siste store utbruddet var for tusen år siden.

Myndighetene er i beredskap, men ikke særlig bekymret. Likevel kan de stadige små eksplosjonene bli et problem, særlig i de nærmeste byene, men også i Mexico by. Asken er ikke giftig, men den kan gi pustebesvær og dårlig luftkvalitet, og også fortsette å skape forstyrrelser for flytrafikken på Mexicos bys flyplass.

Allerede lørdag måtte flyplassen stenge i noen timer, og det er frykt for at tung aske kan få tak i skrøpelige hus til å rase sammen. Asken blåser mest sørover nå, men det er ventet at vinden skifter i juni slik at asken kommer innover Mexico by i større mengder.

– Den eneste faren akkurat nå er asken, Folk må ikke være redde, men de bør ta forholdsregler, sier forskeren Servanda de la Cruz Reyna.

