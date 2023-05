Nobelprisvinner i Belarus overført til brutalt fengsel

NTB

Nobelprisvinneren Ales Bialiatskij er overført til et fengsel som er notorisk brutalt, og ingen har hørt fra ham på en måned, sier hans kone.

Natalija Pintsjuk sier at Bialiatskij, som soner en dom på ti års fengsel, har vært holdt isolert nesten uten kontakt med verden utenfor siden han ble sendt til fangeleiren N9 i byen Gorkij. Den er beryktet for at fanger blir slått og utsatt for hardt arbeid.

– Myndighetene utsetter ham for utålelige forhold og holder ham strengt isolert. Det har ikke vært et eneste brev fra ham på en måned, og han får ikke mine brev, sier Pintsjuk.

60 år gamle Bialiatskij, som er Belarus' fremste menneskerettsaktivist, og som ble tildelt Nobels fredspris i 2022, ble i mars sammen med tre andre dømt for finansiering av aksjoner som forstyrrer den offentlige orden, og for smugling.

Bialiatskij har sittet i fengsel i 20 måneder, og hans kone er nå bekymret for hans helse. Hun ber USA forsøke å gripe inn.

Dommen mot Bialiatskij og de andre er en respons på de store massedemonstrasjonene mot valget i 2020 da Aleksandr Lukasjenko ble gjenvalgt i et valg som opposisjonen mener var basert på fusk. Over 35.000 mennesker ble pågrepet, og flere tusen ble banket opp av politiet.