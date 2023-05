Pro-ukrainsk militsleder hevder å ha brukt amerikanske kjøretøy i Russland

Tidligere denne uken ble det rapportert om flere sabotasjeaksjoner i den russiske regionen Belgorod. Lederen for en høyrenasjonalistisk anti-Putin-gruppe som skal ha deltatt, hevder å ha benyttet seg av amerikanske kjøretøy.

Lederen for Det frivillige russiske korpset, Denis Nikitin, hevder at gruppen benyttet seg av amerikanske kjøretøy i sabotasjeaksjoner i den russiske regionen Belgorod nært Ukraina.

Ifølge det amerikanske mediet Insider er Det frivillige russiske korpset en høyreradikal gruppe som som stiller seg kritisk til Putin-regimet. Lederen Denis Nikitin, også kjent som Denis Kapustin, beskrives som en nynazist.

Gruppen skal ha tatt seg inn i Russland sammen med en annen gruppe, som kaller seg Legionen for frihet for Russland og som også består av russere.

Her kan du lese alt om krigen i Ukraina!

USA har lagt ned forbud

USA har i løpet av krigen forsynt Ukraina med en rekke militære kjøretøy som brukes mot den russiske invasjonshæren i Ukraina. Ukrainske myndigheter har fått streng beskjed av USA om at disse kjøretøyene ikke skal overføres til en tredjepart. De skal altså kun benyttes av offisielle ukrainske styrker.

Likevel skal man ifølge New York Times kunne se amerikanske kjøretøy i videoer og bilder tatt på innsiden av Russland. Dette er også det Nikitin i Det frivillige russiske korpset hevder.

Minst tre amerikanske pansrede kjøretøy skal være å se i bildematerialet.

Ukrainske myndigheter har nektet for å ha vært involvert i aksjonene på russisk jord. Ifølge flere kilder skal det kun ha vært grupper bestående av russere som kjemper i Ukraina som skal ha tatt seg inn i Russland.

(Saken fortsetter under bildet)

Dette bildet skal ifølge Belgorod-guvernør Vjatsjeslav Gladkov vise et pansret kjøretøy i Belgorod i Russland. Les mer Lukk

– Vi følger nøye med

Under en pressekonferanse tirsdag ettermiddag amerikansk tid sa Pentagon-talsmann general Pat Ryder at amerikanske myndigheter har hørt at amerikanske kjøretøy ble brukt under aksjonene.

– Jeg vil si at vi kan bekrefte at den amerikanske regjeringen ikke har godkjent noen tredjepartsoverføringer av utstyr til paramilitære organisasjoner utenfor de ukrainske væpnede styrker, og heller ikke den ukrainske regjeringen har bedt om slike overføringer, sa Ryder ifølge Insider.

– Vi følger nøye med, la han til.

Se video: Dramatiske bilder fra Ukraina – russere gir seg (saken fortsetter under videoen).

Your browser doesn't support HTML5 video. Russisk soldat overga seg til ukrainsk drone

Russland: Brukte kampfly

Russiske myndigheter hevder på sin side at det var ukrainske nasjonalister som gjennomførte sabotasjeaksjoner i Belgorod. Russland meldte tirsdag kveld om at inntrengerne ble nedkjempet og at 70 av dem ble drept.

De hevder å ha brukt både kampfly og artilleri og med det «eliminert» den påståtte ukrainske gruppen.