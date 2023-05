Russlands statsminister på besøk i Kina

NTB

Russlands statsminister Mikhail Misjustin er i Kina og understreker at båndene mellom Moskva og Beijing nå er sterkere enn noensinne.

– Som våre kinesiske venner sier, samhold gjør det mulig å flytte fjell, sa Misjustin da han onsdag møtte Kinas statsminister Li Qiang.

Li understreket at samarbeidet mellom de to land nå er tatt til et nytt nivå og at samhandelen hittil i år har vært på nærmere 770 milliarder kroner.

– Det er en økning på over 40 prosent sammenlignet med samme periode i fjor, påpeker han.

Også de gjensidige investeringene øker, ifølge Li.

– Store strategiske prosjekter går jevnt framover, sier han.

President Vladimir Putin besøkte Kina i februar i fjor, samme måned som Russland invaderte Ukraina. I mars besøkte president Xi Jinping Moskva og inviterte da den russiske presidenten til en gjenvisitt.

Russland har som følge av vestlige sanksjoner blitt stadig mer avhengig av Kina, som på sin side trenger billig russisk olje og gass.

Kina sier at landet er nøytralt når det gjelder krigen i Ukraina og har tilbudt seg å mekle, men har ikke fordømt invasjonen.