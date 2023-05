Mer penger til ultraortodokse og bosettere i Israel

Protestene mot statsminister Benjamin Netanyahu og hans sterkt høyrenasjonalistiske regjering fortsetter i Israel, der de folkevalgte natt til onsdag vedtok et omstridt statsbudsjett. Foto: AP / NTB

NTB

Den israelske nasjonalforsamlingen har vedtatt årets og neste års statsbudsjett, som setter av mer penger til ultraortodokse og bosettere.

Et flertall av representantene i Knesset stemte for statsbudsjettet. Budsjettet for inneværende år er på tilsvarende 1435 milliarder kroner, mens neste års budsjett er på 1522 milliarder kroner.

Israel har de siste månedene vært preget av massive demonstrasjoner mot statsminister Benjamin Netanyahu og hans høyrenasjonalistiske koalisjonsregjering, som følge av en omstridt rettsreform som gir de folkevalgte makt til å overprøve kjennelser i høyesterett.

Regjeringen har flertall i Knesset, men budsjettet ble først vedtatt med 64 mot 56 stemmer i morgentimene onsdag. Det skjedde etter lengre tids tautrekking mellom Netanyahu og koalisjonspartnerne.

Støtte til ultraortodokse skoler

Budsjettet setter blant annet av rundt 43 milliarder kroner i såkalt skjønnsmessige midler som de ultraortodokse partiene og bosetterpartiene i regjeringen kan fordele.

Disse pengene vil blant annet gå til stipender til ultraortodokse menn som i stedet for obligatorisk militærtjeneste kan vie seg til studier av religiøse skrifter på heltid.

Budsjettet inneholder også støtte til ultraortodokse skoler, som ikke underviser elevene i fag som matematikk og engelsk.

Vil doble antall bosettere

De ytterliggående bosetterpartiene får også solid støtte i budsjettet, noe finansminister Bezalel Smotrich er godt fornøyd med. Han leder Det religiøse sionistpartiet og sier at målet de kommende årene er å doble antallet bosettere på den okkuperte Vestbredden.

FNs sikkerhetsråd har slått fast at bosetningene er ulovlige og etablert i strid med folkeretten.

Budsjettet vil ikke bidra til å dempe protestene mot Netanyahus regjering, og tusenvis av demonstranter var møtt fram utenfor Knesset da det ble vedtatt.