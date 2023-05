Kishida vedkjenner Natos kontor-planer i Japan

Japans statsminister Fumio Kishida er klar over at Nato vurderer å åpne et kontor i landet hans, men sier ingen avgjørelse er tatt ennå. Foto: Kimimasa Mayama / AP / NTB

NTB

Japans statsminister Fumio Kishida sier landet ikke har noen planer om å bli med i Nato, men vedkjenner at forsvarsalliansen vurderer å etablere et kontor der.

Kishidas kommentarer kommer etter at Japans ambassadør til USA tidligere i mai sa at Nato planlegger å etablere et kontor i Tokyo, i så fall det første i Asia, for å lette samarbeidet og samrådingen i regionen.

– Jeg er ikke klar over at det er tatt en avgjørelse, sa Kishida om det mulige kontoret onsdag da han møtte i nasjonalforsamlingen.

Han la til at Japan ikke har planer om å bli verken helt eller delvis medlem av Nato.