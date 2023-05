EMD: Romania bryter menneskerettighetene til likekjønnede par

NTB

Ved å ikke tillate ekteskap eller sivile partnerskap for likekjønnede par, bryter Romania menneskerettighetene deres, slår EMD fast.

Den europeiske menneskerettsdomstolen (EMD) sa i en avgjørelse tirsdag at Romania bryter artikkel 8 i Den europeiske menneskerettskonvensjonen, som gir rett til respekt for privatlivet og familielivet.

Romania ble klaget inn for EMD av 21 likekjønnede par, som argumenterte for at rumensk lov ikke respekterte menneskerettighetene deres.

I EU-landet Romania ble homofili først avkriminalisert i 2001. De siste årene har landet gjort flere forsøk på å begrense rettighetene til folk i LHBT-miljøet, blant annet ved å forsøke å fjerne studier om kjønnsidentitet på universiteter og skoler.

EMD minnet i avgjørelsen om at medlemslandene er pålagt å sørge for lover som åpner for tilstrekkelig anerkjennelse og beskyttelse av forholdene mellom par av samme kjønn.