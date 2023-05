Det hvite hus vil ikke bruke grunnloven til å unngå gjeldskrise

NTB

President Joe Biden har for tiden ingen planer om å bruke det 14. grunnlovstillegget til å tvinge gjennom økte statlige låneopptak uten republikansk støtte.

– Det kommer ikke til å løse det nåværende problemet som vi har akkurat nå, sa Karine Jean-Pierre, pressesekretær i Det hvite hus, tirsdag.

Jusseksperter mener at finansdepartementet vil kunne se gjennom fingrene med USAs vedtatte gjeldstak hvis den tar i bruk det 14. tillegget.

Det vil si at USA vil kunne ta mer lån for å kunne betjene statsgjelden uten at Republikanerne har sagt ja til å heve gjeldstaket.

Det pågår for tiden forhandlinger mellom Republikanerne i Representantenes hus og Det hvite hus om gjeldstaket. Flertallsleder i Representantenes hus, Kevin McCarthy, sier at det er usannsynlig med en avtale tirsdag.

Det amerikanske finansdepartementet har satt 1. juni som en frist for at en avtale om å heve gjeldstaket må være i havn. Flere republikanere har gitt uttrykk for at det ikke ser ut som Det hvite hus har noen hast, skriver nyhetsbyrået AP.

Dette avviser Jean-Pierre.

– Biden vil få dette unnagjort så fort som mulig, sier hun.