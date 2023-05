Elev mistenkt for brannen som tok livet av 19 barn i Guyana

Sovesalen ble totalskadd i brannen, som brøt ut sent søndag kveld i Mahdia i en sovesal med jenter i alderen 11 til 17 år. Foto: Guyana's Department of Public Information via AP Photo / AP / NTB

NTB

Politiet mistenker en elev for å ha startet brannen i Guyana som førte til at 19 barn og ungdommer brant inne på en sovesal.

Brannen brøt ut søndag kveld på en skole i gruvebyen Mahdia i det søramerikanske landet Guyana.

Politiet opplyste tirsdag at de tror brannen ble startet av ei jente som var opprørt over at hun var fratatt telefonen sin. Hun ble selv skadd i brannen.

Det skal ha vært en bestyrerinne på skolen - husmoren - som tok telefonen fra jenta som straff for at hun hadde hatt et forhold til en eldre mann.

Blant de omkomne er 18 jenter i alderen 12–18 år. I tillegg mistet en fem år gammel gutt livet. Han var sønnen til husmoren.

– Fant ikke nøklene

Husmoren hadde ifølge politiet låst sovesalen for å hindre jentene i å gå ut om natten. Da brannen brøt ut, fikk hun ifølge politiet panikk og greide ikke å finne nøklene.

Skolebygningen var overtent da brannmannskapene ankom rundt midnatt natt til mandag, opplyser brannvesenet.

Seks personer, blant dem to kritisk skadde, er fløyet til hovedstaden Georgetown for behandling. Rundt 20 elever ble reddet.

– Dette er en stor katastrofe, det er grusomt, det er smertefullt, sier Guyanas president Irfaan Ali.

Beredskap

Ali sier det er innført forsterket beredskap på hovedstaden Georgetowns to største sykehus for å ta seg av skadde barn, og at det ble sendt fly til Mahdia, som ligger 200 kilometer sør for Georgetown.

De fleste av de 19 elevene som mistet livet, var urfolk, opplyser politiets kommunikasjonsdirektør Mark Ramotar.

Guyana er et lite, engelsktalende land på nordkysten av Sør-Amerika med 800.000 innbyggere. Landet har vært både nederlandsk og britisk koloni og har store malm- og oljereserver i de omfattende og ofte veiløse regnskogsområdene.