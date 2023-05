Russland sier de brukte kampfly for å slå ned væpnede inntrengere i russisk fylke

Dette stillbildet fra en video viser en skadd bygning i Belgorod-regionen, der Russland anklager Ukraina for å ha stått bak angrep mandag og tirsdag. Russiske motstandsgrupper har tatt på seg ansvaret for angrepene, og Ukraina sier de ikke har vært involvert. Foto: AP / NTB

NTB

Russland melder at de brukte kampfly og artilleri for å nedkjempe det de beskriver som ukrainske nasjonalister i grenseregionen Belgorod.

Departementet hevder tirsdag også at over 70 angripere er drept, og at gruppa er «eliminert», uten at opplysningene er bekreftet fra uavhengig hold.

Ukrainske myndigheter benekter at de har noe med angrepet å gjøre.

Hele ni russiske landsbyer ved grensen til Ukraina skal ha blitt evakuert som følge av kampene, som brøt ut mandag.

– De gjenværende krigerne ble drevet tilbake til ukrainsk territorium, der de fortsatte å bli truffet av ild helt til de var fullstendig eliminert, heter det i en uttalelse.

Samme ettermiddag opplyste guvernøren i Belgorod Vjatsjeslav Gladkov at de særskilte antiterrorlovene, som ble innført dagen før, er opphevet.

Det er første gang siden Russland invaderte Ukraina, at det innføres slike lover i en del av landet.

Må fortsette innsatsen

Ord står mot ord når det gjelder beskrivelsene av hvem som står bak.

Russiske myndigheter hevder det var ukrainske sabotører som tok seg over grensen og angrep Belgorod. Ukrainske myndigheter hevder på sin side at det er snakk om russiske geriljagrupper som kjemper mot regimet til president Vladimir Putin.

To grupper som kaller seg Legionen for frihet for Russland (LSR) og Russisk frivillighetskorps (RVC) har lagt ut meldinger og videoer i sosiale medier der de hevder å være russere som vil frigjøre Russland. Begge gruppene har baser i Ukraina og kjemper på ukrainsk side av krigen, ifølge eksperter.

Oberstløytnant Johan Huovinen, som har tjenestegjort i både Russland og Ukraina og underviser ved svenske Försvarshögskolan, sier at det er mye som tyder på at Ukraina står bak angrepene i Belgorod.

Ifølge ham kan det synes som om ukrainerne forsøker å bruke russernes egen taktikk mot dem.

– En spesialoperasjon der man forsøker å skape et inntrykk av at det er russiske utbrytere som vil slutte seg til Ukraina. Det speiler mer eller mindre det som skjedde i Luhansk og Donetsk i 2014, sier Huovinen.

– Binder opp ressurser

– Dette har selvfølgelig som hensikt å binde opp russiske militærressurser i denne regionen. Og det kan ikke utelukkes at det kanskje er et første steg i den ukrainske offensiven – at man angriper i én retning, og så skjer det noe annet i en annen retning, sier han videre.

Ifølge det britiske forsvarsdepartementet er det høyst sannsynlig at russiske sikkerhetsstyrker har kjempet mot angriperne på tre steder i Belgorod.

– Russland står overfor et økt antall sikkerhetstrusler mot flere plasser i landets grenseområder med tap av kampfly og improviserte bombeangrep mot jernbanelinjer, og nå direkte partisanaksjoner, skriver departementet i sin daglige etterretningsrapport tirsdag.

– Krever fortsatt innsats

Kreml-talsmann Dmitrij Peskov understreker at situasjonen krever innsats fra Russland.

Kreml-talsperson Dmitrij Peskov sier at angrepene i Belgorod gir grunn til «dyp bekymring». Les mer Lukk

– Dette er nok en bekreftelse på at militante ukrainere gjennomfører angrep mot vårt land. Dette krever en stor innsats av oss, og dette arbeidet fortsetter, sier Peskov og legger til at angrepene gir grunn til «dyp bekymring».

Peskov fikk tirsdag spørsmål om meldingene om at det er etniske russere som står bak.

– De er ukrainske krigere fra Ukraina. Det er mange etniske russere som bor i Ukraina. Men de er fortsatt ukrainske militante, svarte Peskov.

Det er ikke første gang at en væpnet gruppe tar seg over grensen til Russland. I mars gikk en gruppe over grensen lenger nord, til den russiske regionen Brjansk.

Der filmet de seg selv med flagg og erklærte at de var russere som ville befri sine landsmenn, før de på ukjent vis forsvant og russiske myndigheter tok tilbake kontrollen.

