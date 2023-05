Nye søk etter savnede Madeleine McCann i Portugal

NTB

Portugisisk politi startet tirsdag nye søk etter savnede Madeleine McCann sammen med britiske og tyske betjenter. Jenta forsvant for 16 år siden.

Mellom 20 og 30 betjenter, flere av dem i uniform, ble sett i området ved Arade-dammen rundt fem mil fra Praia da Luz, der den britiske jenta sist ble sett i 2007. Da var hun tre år gammel.

Det ble satt opp basetelt på to ulike steder i området, men verken publikum eller presse fikk slippe til. Øyenvitner forteller at politiet begynte å lete like før klokka 8 tirsdag morgen.

En kilde med kjennskap til etterforskningen sier til Reuters at søket trolig skyldes at bilder av Arade-dammen er funnet på skjulestedet til Christian Brückner. Han reiste rundt i Portugal i en campingbil da Madeleine McCann forsvant, og tysk politi besluttet i fjor å gi ham status som mistenkt i saken.

Brücker soner for tiden en voldtektsdom og ble i fjor siktet for flere voldtekter av kvinner og overgrep mot barn. Disse sakene har ikke noe å gjøre med McCann-saken.

Det er tysk politi som skal ha bedt om et nytt søk i området, men flere ikke navngitte kilder har sagt at det er lite håp om å finne noe nytt.

Video: – I min levetid vil vi finne ut hva som skjedde med Madeleine