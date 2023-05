Borrell: F-16-opplæringen av ukrainske piloter har begynt

NTB

Ukrainske piloter får nå opplæring i bruk av kampfly av typen F-16 i Polen og flere andre land, opplyser EUs utenrikssjef Josep Borrell.

– Jeg er glad for at treningen av piloter for F-16 er startet i flere land. Det vil ta tid, men jo før jo heller, sa Borrell under et forsvarsministermøte i Brussel tirsdag.

På spørsmål om hvilke land treningen alt er i gang, svarte Borrell «for eksempel Polen».

Forsvarsdepartementet i Warszawa ønsket tirsdag ikke å kommentere opplysningen.

USAs president Joe Biden ga i forrige uke grønt lys til å gi ukrainske piloter opplæring i bruk av amerikanskproduserte kampfly.

Ukraina har lenge bedt om å få slike fly fra Vesten, men har ennå ikke fått tilsagn om dette.